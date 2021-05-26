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Был маразм по поводу штрафов за ромашки и мяту на участке, теперь за петрушку. Почему мы оплачиваем такую "работу" чиновников?

Был маразм по поводу штрафов за ромашки и мяту на участке, теперь за петрушку. Почему мы оплачиваем такую "работу" чиновников?

МНЕНИЕ#НАРОДНОЕ Был маразм по поводу штрафов за ромашки и мяту на участке, теперь за петрушку.

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Кочемли
А для чего придумана эта громада депутатов? Правильно - чтобы наша жизнь не показалась сахаром.
Валентин Поляков
Как любят нищеброды считать чужие деньги – хлебом их не корми!
Pavel Gladishev
Какие какие? Чужие? Они за наши деньги нам же и гадят.
Валентин Поляков
Отвечаю. А ты не путай свою растительность с государственной шерстью!
ВЛАДИМИР КВАЛЬВОЛКОВ
Уважаемый Валентин! А не из тех ли вы бездельников, чьи деньги пытается подсчитать Кочемли? Ну разве можно вам обижаться на труженика, чьими заработками вы живете?! Пожалейте себя...
Валентин Поляков
Отвечаю. Уважаемый Владимир! Если этот труженик что-то и платит в виде налогов, то не мне, а государству. Так что я ему лично ничем не обязан! Да и платит ли? – это ещё доказать надо! Впрочем, лично мне неинтересно, сколько копеек он заплатил в казну...
Валерий Силкин
Да хрена с два ты в реале Ответишь за свои слова ко всем кто против - за "нищебродов"! Прячешься лишь за инетом.
Валентин Поляков
Отвечаю. Вот так – уже угрозы! А ведь я к тебе со всем уважением! Ну ты и свинья однако! А если ты себя причисляешь к нищебродам, но это – твоя, откормленного борова с физиономией профессионального уголовника, проблема!
Дима Качусов
так читайте официальные новости а не те,что кто-то где-то слышал !!!
Pavel Gladishev
По зомбо ящику новости? Официальные новости только на канатчиковой даче можно показывать.
Veter ___
Ну да, вас больше новости от навольняшек и подобных интересуют, они-же более яркие, более фантастические, более скандальные, с красивыми фейками - то есть более лживые....
Юрий Шестаков
Семена петрушки запретили, а саму петрушку - НЕТ! Это что такое с мозгами у депутатов, принимающих такие решения? Петрушка сама выскочит из земли без семян? Только за 500 000 руб. в месяц можно до этого додуматься...
Николай Николаевич
Этой новости 100 лет.Перед выборами пыль стряхнули?
Юрий Шестаков
Новость какая: про петрушку или про депутатов? Не понял...
Яна
Это информация для наркоманов-кто не знал, примет к сведению.
Михаил Е
Гы. Это как старый Уголовный Кодекс с перечислением сортов мака и конопли (читай, справочник садовода). За какой сорт больше дают, тот и садишь. :-D
Яна
Чем думают?
Альбина Колесникова
Вай какие умные у нас депутаты и что они в этой думе делают?, а ничего деньги только рубят за свое сидение в думе и боятся как бы их от кормушки не выгнали.
Михаил Е
Дык, Зюганов еще в ельцинские времена примерно это и сказал: что депутатское кресло, оно полезнее каких-то там принципов.
Дмитрий Демочкин
Этой теме очень много лет!
Евгений Сорокин
Тадепуты уйдут в отпуск, ничего не изменится - значит, без них можно обойтись. Ну и разогнать эту вороватую шатию-братию к еб@ням!
юра федулов
Да пошли они.....
Veter ___
Автор, тема с бородой и описано кучу раз, что штраф если ты будешь выращивать семена в промышленных масштабах, для изготовления наркотиков, которые потом в лаборатории по изготовлению наркотиков будут как сырье применять... К каким-то простым дачникам, огородникам и садоводам любителям - это отношение не имеет!!! А вот написанием "сенсационной" статьи за бабки для навольняшек и подобных, для поднятия темы побузить и поливания грязью власти - автор идет охотно!!! Только эта статья, кроме как у провокаторов и дебилов (которые на все готовы купиться) - только смех вызывает...)))
Александр К
Я тоже хочу отпуск 4 месяца с зарплатой 500000тыс. руб.
Семенков Александр
Видно депутаты мяты объелись или ромашки нанюхались. А виной этому зряплата в 500 тыс.руб. На эту сумму можно до хера себя этим побаловать вплоть до летального исхода.
Валентин Поляков
Как любят нищеброды считать чужие деньги – хлебом их не корми!
Александр Самохин
Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает!
Ольга Степанова (Ванькова)
Так наши депутаты делают вид, что не зря получают свою зарплату. Ну а мы, простые смертные, скоро будем платить штрафы только за то, что еще дышим.
Валентин Поляков
А ты даже вида не делаешь? И почему ты решила, что они – твои депутаты?
Ольга Степанова (Ванькова)
Что? В одном месте засвербило? Погавкаться не с кем?
Валентин Поляков
Отвечаю. Гавкаешь ты! А что ещё делать сучке?
Валентин Поляков
Автор, сука, у тебя есть моральное право глумиться над депутатами и чиновниками: ты у станка свои бабки зарабатываешь или как? Что касаемо того, кто чиновникам платит, то это делает государство, из государственного бюджета, т.е. из своих средств, а не из кошелька оборзевшего автора! Что касаемо сопоставлений РФ и СССР, то именно из-за таких вредителей страна и сократилась вдвое...
Николай
А государство бюджет пополняет откуда, не из налоги ли граждан? Как раз именно из кошелька автора.
Veter ___
А автор это кто, каким местом и где он отметился??? Его имя или ссылка на официальную статью??? Какие налоги и откуда он платит??? Может скорее статейка по заказу, за инет валюту, проплаченную неизвестно кем, а....
Сергей Федотов
Не постесняюсь спросить, это из каких таких "собственных средств" платит чиновникам государство? Вы сам-то понимаете что несёте? Эти "собственные средства", т.е. государственный бюджет формируется из наших с вами кошельков, и "кошелька оборзевшего автора" в том числе.
Валентин Поляков
Отвечаю. Основные налогоплательщики – корпорации и состоятельные россияне. Есть ещё и поступления от иностранцев, через те же экспортные таможенные платежи. Так что по этой логике потребители российского газа в той же Германии вправе предъявить претензии на российский бюджет! Шутка. А если серьёзно, то госбюджет и госказна это частная собственность государства, а не общак налогоплательщиков! Правда, не все понимают это...
Валентин Поляков
+
Валентин Поляков
Отвечаю. Государство платит депутатам и чиновникам из госбюджета. А госбюджет, как и госказна, это частная собственность государства, но не общак налогоплательщиков! Правда, не все понимают это, но это – проблема тех, кому не хватает ума для понимания...
Veter ___
Вау, сколько любителей завистников собралось посчитать чужие зарплаты...))) И не один из них не сказал "а давайте работать", делать что-то полезное, зарабатывать, обеспечивать себя и свою семью, а ведь возможностей для этого сейчас масса, только трудись...
Лада Мира
расскажите как вы зарабатываете 500 000 руб . если вы не депутат ? Интересно ,почему другие лишь 12-25 тыс. ?
Veter ___
Эти сказки, про зарплаты у всех других по 15-25 тыс. руб. - уже приелись и вызывают смех...!!!))) Зарплата специалиста, не в Москве, а за Уралом (что-бы не было вопросов), от 35 тыс. руб. до 80 тыс. руб. - в порядке нормы!!! Даже у дворника, грузчика и разнорабочего на стройке от 30 тыс. руб. до 45 тыс. руб... И мне нет дела сколько там получает депутат, в отличии от завистников которые в истерике трясутся говоря о чужих зарплатах - они из себя ничего не представляют и им говорить больше не о чем...
Сергей
Скажи куда поехать, чтоб дворником на 45т. рублей устроиться, а то инженеру надоело 25 получать...
Veter ___
Сделай просто, зайди на сайт по поиску работы, установи в параметрах поиска профессию дворник и размер зарплаты - получишь результат... А то что, тебя как маленького ребенка с ложечки кормить надо...)))
Валерий Силкин
И "с ху...ли баня сгорела"? Откуда такая цифирь? Али отрабатываем?
Veter ___
По размерам зарплат специалистов - данные моих родственников и знакомых... По размерам зарплат дворников и Т.Д. - несколько дней назад, ради интереса (подобная тема была), просто зашел на сайт поиска работы и посмотрел вакансии в своем городе... Но это тебе не понять - тебе главное на диване сидеть и сопли пузырем пускать...
Валерий Силкин
Будешь гнидить в мою сторону, то не только "сопли пузырём", а ещё и "пальцы веером" пущу! Ты чё мне тычишь, клоун проплаченный? Иди-ка ты лучше сходи поработай дворником за 45 тыров... И не кизди не по теме!
Veter ___
Чудик, ты комменты внимательно читай...))) А впрочем зачем тебе что-либо объяснять, когда у тебя интеллект приближается к нулю, так что - пшел на хрен посмешище...)))
Константин Забудаев
Все подобные депутаты - толпа оборзевших болтунов. Мне всегда было непонятно - зачем нужна эта армия высокооплачиваемых бездельников.
Валерий Силкин
Не даром царь их разгонял, да, жаль не даразогнал до конца!!!
Михаил Е
"Je ne mange pas depuis six jours. Подайте бывшему депутату Государственной Думы" - не плохо б звучало и в наши дни.
Владимир Гриневич
Владимир Гриневич
Владимир Гриневич
Алиса Майская
Назвали бы хоть одного оштрафованного, прежде чем постить чушь)))))
Одиссей
я помню, как вот с таких статеек началось разваливание СССР: инета тогда, ессно, не было, а газетные писаки стали вголос кричать о чиновниках и партноменклатуре, об их зарплатах и привилегиях... и громко при этом жалеть "обделенный" "простой" народ. Походу, то же самое было с Империей: "люди со светлыми лицами" дружно раскачивали ситуацию, а импотентное правительство не хотело применить власть и отправить всех их в Сибирь. Но, у НЫНЕШНЕГО правительства, по всему, яйца есть и они стальные.
Лаврентий Палыч Берия
Мои посты удалены цензурой запрещённой 29 статьёй конституции.
валерий двойнишников
Veter опять кучи гумна по инету раскидал)))

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