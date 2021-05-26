Был маразм по поводу штрафов за ромашки и мяту на участке, теперь за петрушку. Почему мы оплачиваем такую "работу" чиновников?

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаБыл маразм по поводу штрафов за ромашки и мяту на участке, теперь за петрушку. Почему мы оплачиваем такую "работу" чиновников? МНЕНИЕ#НАРОДНОЕ Был маразм по поводу штрафов за ромашки и мяту на участке, теперь за петрушку.Вернуться к статье5717НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКочемлиА для чего придумана эта громада депутатов? Правильно - чтобы наша жизнь не показалась сахаром.Валентин ПоляковКак любят нищеброды считать чужие деньги – хлебом их не корми!Pavel GladishevКакие какие? Чужие? Они за наши деньги нам же и гадят.Валентин ПоляковОтвечаю. А ты не путай свою растительность с государственной шерстью!ВЛАДИМИР КВАЛЬВОЛКОВУважаемый Валентин! А не из тех ли вы бездельников, чьи деньги пытается подсчитать Кочемли? Ну разве можно вам обижаться на труженика, чьими заработками вы живете?! Пожалейте себя...Валентин ПоляковОтвечаю. Уважаемый Владимир! Если этот труженик что-то и платит в виде налогов, то не мне, а государству. Так что я ему лично ничем не обязан! Да и платит ли? – это ещё доказать надо! Впрочем, лично мне неинтересно, сколько копеек он заплатил в казну...Валерий СилкинДа хрена с два ты в реале Ответишь за свои слова ко всем кто против - за "нищебродов"! Прячешься лишь за инетом.Валентин ПоляковОтвечаю. Вот так – уже угрозы! А ведь я к тебе со всем уважением! Ну ты и свинья однако! А если ты себя причисляешь к нищебродам, но это – твоя, откормленного борова с физиономией профессионального уголовника, проблема!Дима Качусовтак читайте официальные новости а не те,что кто-то где-то слышал !!!Pavel GladishevПо зомбо ящику новости? Официальные новости только на канатчиковой даче можно показывать.Veter ___Ну да, вас больше новости от навольняшек и подобных интересуют, они-же более яркие, более фантастические, более скандальные, с красивыми фейками - то есть более лживые....ЮШЮрий ШестаковСемена петрушки запретили, а саму петрушку - НЕТ! Это что такое с мозгами у депутатов, принимающих такие решения? Петрушка сама выскочит из земли без семян? Только за 500 000 руб. в месяц можно до этого додуматься...Николай НиколаевичЭтой новости 100 лет.Перед выборами пыль стряхнули?ЮШЮрий ШестаковНовость какая: про петрушку или про депутатов? Не понял...ЯЯнаЭто информация для наркоманов-кто не знал, примет к сведению.МЕМихаил ЕГы. Это как старый Уголовный Кодекс с перечислением сортов мака и конопли (читай, справочник садовода). За какой сорт больше дают, тот и садишь. :-DЯЯнаЧем думают?Альбина КолесниковаВай какие умные у нас депутаты и что они в этой думе делают?, а ничего деньги только рубят за свое сидение в думе и боятся как бы их от кормушки не выгнали.МЕМихаил ЕДык, Зюганов еще в ельцинские времена примерно это и сказал: что депутатское кресло, оно полезнее каких-то там принципов.Дмитрий ДемочкинЭтой теме очень много лет!Евгений СорокинТадепуты уйдут в отпуск, ничего не изменится - значит, без них можно обойтись. Ну и разогнать эту вороватую шатию-братию к еб@ням!ЮФюра федуловДа пошли они.....Veter ___Автор, тема с бородой и описано кучу раз, что штраф если ты будешь выращивать семена в промышленных масштабах, для изготовления наркотиков, которые потом в лаборатории по изготовлению наркотиков будут как сырье применять... К каким-то простым дачникам, огородникам и садоводам любителям - это отношение не имеет!!! А вот написанием "сенсационной" статьи за бабки для навольняшек и подобных, для поднятия темы побузить и поливания грязью власти - автор идет охотно!!! Только эта статья, кроме как у провокаторов и дебилов (которые на все готовы купиться) - только смех вызывает...)))АКАлександр КЯ тоже хочу отпуск 4 месяца с зарплатой 500000тыс. руб.Семенков АлександрВидно депутаты мяты объелись или ромашки нанюхались. А виной этому зряплата в 500 тыс.руб. На эту сумму можно до хера себя этим побаловать вплоть до летального исхода.Валентин ПоляковКак любят нищеброды считать чужие деньги – хлебом их не корми!Александр СамохинКаждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает!Ольга Степанова (Ванькова)Так наши депутаты делают вид, что не зря получают свою зарплату. Ну а мы, простые смертные, скоро будем платить штрафы только за то, что еще дышим.Валентин ПоляковА ты даже вида не делаешь? И почему ты решила, что они – твои депутаты?Ольга Степанова (Ванькова)Что? В одном месте засвербило? Погавкаться не с кем?Валентин ПоляковОтвечаю. Гавкаешь ты! А что ещё делать сучке?Валентин ПоляковАвтор, сука, у тебя есть моральное право глумиться над депутатами и чиновниками: ты у станка свои бабки зарабатываешь или как? Что касаемо того, кто чиновникам платит, то это делает государство, из государственного бюджета, т.е. из своих средств, а не из кошелька оборзевшего автора! Что касаемо сопоставлений РФ и СССР, то именно из-за таких вредителей страна и сократилась вдвое...НиколайА государство бюджет пополняет откуда, не из налоги ли граждан? Как раз именно из кошелька автора.Veter ___А автор это кто, каким местом и где он отметился??? Его имя или ссылка на официальную статью??? Какие налоги и откуда он платит??? Может скорее статейка по заказу, за инет валюту, проплаченную неизвестно кем, а....Сергей ФедотовНе постесняюсь спросить, это из каких таких "собственных средств" платит чиновникам государство? Вы сам-то понимаете что несёте? Эти "собственные средства", т.е. государственный бюджет формируется из наших с вами кошельков, и "кошелька оборзевшего автора" в том числе.Валентин ПоляковОтвечаю. Основные налогоплательщики – корпорации и состоятельные россияне. Есть ещё и поступления от иностранцев, через те же экспортные таможенные платежи. Так что по этой логике потребители российского газа в той же Германии вправе предъявить претензии на российский бюджет! Шутка. А если серьёзно, то госбюджет и госказна это частная собственность государства, а не общак налогоплательщиков! Правда, не все понимают это...Валентин Поляков+Валентин ПоляковОтвечаю. Государство платит депутатам и чиновникам из госбюджета. А госбюджет, как и госказна, это частная собственность государства, но не общак налогоплательщиков! Правда, не все понимают это, но это – проблема тех, кому не хватает ума для понимания...Veter ___Вау, сколько любителей завистников собралось посчитать чужие зарплаты...))) И не один из них не сказал "а давайте работать", делать что-то полезное, зарабатывать, обеспечивать себя и свою семью, а ведь возможностей для этого сейчас масса, только трудись...Лада Мирарасскажите как вы зарабатываете 500 000 руб . если вы не депутат ? Интересно ,почему другие лишь 12-25 тыс. ?Veter ___Эти сказки, про зарплаты у всех других по 15-25 тыс. руб. - уже приелись и вызывают смех...!!!))) Зарплата специалиста, не в Москве, а за Уралом (что-бы не было вопросов), от 35 тыс. руб. до 80 тыс. руб. - в порядке нормы!!! Даже у дворника, грузчика и разнорабочего на стройке от 30 тыс. руб. до 45 тыс. руб... И мне нет дела сколько там получает депутат, в отличии от завистников которые в истерике трясутся говоря о чужих зарплатах - они из себя ничего не представляют и им говорить больше не о чем...СергейСкажи куда поехать, чтоб дворником на 45т. рублей устроиться, а то инженеру надоело 25 получать...Veter ___Сделай просто, зайди на сайт по поиску работы, установи в параметрах поиска профессию дворник и размер зарплаты - получишь результат... А то что, тебя как маленького ребенка с ложечки кормить надо...)))Валерий СилкинИ "с ху...ли баня сгорела"? Откуда такая цифирь? Али отрабатываем?Veter ___По размерам зарплат специалистов - данные моих родственников и знакомых... По размерам зарплат дворников и Т.Д. - несколько дней назад, ради интереса (подобная тема была), просто зашел на сайт поиска работы и посмотрел вакансии в своем городе... Но это тебе не понять - тебе главное на диване сидеть и сопли пузырем пускать...Валерий СилкинБудешь гнидить в мою сторону, то не только "сопли пузырём", а ещё и "пальцы веером" пущу! Ты чё мне тычишь, клоун проплаченный? Иди-ка ты лучше сходи поработай дворником за 45 тыров... И не кизди не по теме!Veter ___Чудик, ты комменты внимательно читай...))) А впрочем зачем тебе что-либо объяснять, когда у тебя интеллект приближается к нулю, так что - пшел на хрен посмешище...)))Константин ЗабудаевВсе подобные депутаты - толпа оборзевших болтунов. Мне всегда было непонятно - зачем нужна эта армия высокооплачиваемых бездельников.Валерий СилкинНе даром царь их разгонял, да, жаль не даразогнал до конца!!!МЕМихаил Е"Je ne mange pas depuis six jours. Подайте бывшему депутату Государственной Думы" - не плохо б звучало и в наши дни.Владимир ГриневичВладимир ГриневичВладимир ГриневичАМАлиса МайскаяНазвали бы хоть одного оштрафованного, прежде чем постить чушь)))))Одиссейя помню, как вот с таких статеек началось разваливание СССР: инета тогда, ессно, не было, а газетные писаки стали вголос кричать о чиновниках и партноменклатуре, об их зарплатах и привилегиях... и громко при этом жалеть "обделенный" "простой" народ. Походу, то же самое было с Империей: "люди со светлыми лицами" дружно раскачивали ситуацию, а импотентное правительство не хотело применить власть и отправить всех их в Сибирь. Но, у НЫНЕШНЕГО правительства, по всему, яйца есть и они стальные.Лаврентий Палыч БерияМои посты удалены цензурой запрещённой 29 статьёй конституции.ВДвалерий двойнишниковVeter опять кучи гумна по инету раскидал)))Комментировать
Свежие комментарии