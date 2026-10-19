Царьград Коллаж Царьграда Никита Михалков допустил, что релоканты, покинувшие Россию после начала СВО, могут заслуживать прощения.
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Процесс осознания своей неправоты или правоты — дело длительное и за пару — тройку лет не случается. Да и люди судят о других по их поступкам а не по словам и дежурным извинениям. Это как с дворянством, многие из которого через десятилетия поняло, что Родина и государство понятие различные и когда на Родину напал Гитлер ушли во французские маки, итальянские гарибальдийцы, стали сотрудничать с нашей разведкой и войсками, помогая Родине. Но были и предатели, такие как Краснов, Власов и иже с ними, которые с Родиной воевали.
Мне почему-то кажется, что как бы это странно не выглядело, что 99% сбежавших их России с началом СВО Родину защищать не будут и не хотят. И скулят и плачутся они, притворно извиняясь потому, что вернуться они хотят не на Родину а в ГОСУДАРСТВО. В то государство, которое создало им тепличные условия и позволило им, бездарным, наживаться на добром русском народе.
Единожды предав - и что??? Прямо таки сакральный лозунг сделали из шутки Козьмы Пруткова. В оригинале: Единожды солгавши, кто тебе поверит ?
Я не верю в извинения и покаяние всех этих предателе, убегантов, релактантов и инагентов. Не жалеть их надо, а предать забвению. И это будет справедливо.
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Да, тех, кото не замарался и тех, которые всё поняли
Большая часть сваливших за рубеж у нас очень хитрой национальности. Соплеменники Зе. Так что чему удивляться.
Врага простить можно, предателя никогда!