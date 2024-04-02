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Петербургский дневник

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Ремонт путей на проспекте Просвещения изменит маршруты автобусов № 69, 240 в Петербурге

Ремонт путей на проспекте Просвещения изменит маршруты автобусов № 69, 240 в Петербурге

Работы продлятся с 2 по 19 апреля В связи с проведением ремонтных работ на трамвайных путях на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге с 2 по 19 апреля будут изменены схемы движения нескольких автобусных маршрутов.

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