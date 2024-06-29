В МВД РФ оценили ущерб от IT-преступлений

По итогам прошлого года ущерб, нанесенный в результате IT-преступлений, составил 156,5 млрд рублей. Об этом заявил начальник договорно-правового департамента МВД РФ Александр Авдейко в ходе своего выступления на Петербургском международном юридическом форуме.