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В Хабаровске прошел военно-исторический фестиваль «Дальневосточный форпост»

В Хабаровске прошел военно-исторический фестиваль «Дальневосточный форпост»

Фестиваль состоялся на лётном поле ДОСААФ. Особенностью его стали военно-исторические реконструкции, в которых приняло участие более 100 членов военно-исторических клубов из разных регионов страны.

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