В Ватикане опечатали апостольские апартаменты и личную резиденцию Франциска

REUTERS/Kai Pfaffenbach Апостольские апартаменты во дворце и личная резиденция Франциска на втором этаже гостиницы "Святая Марфа" в Ватикане были опечатаны, как того требует традиция после смерти папы римского, сообщает портал Vatican News.
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