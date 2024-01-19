Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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    А посидеть перед "дорожкой"?ВРЕМЯ ДИАСПОР ПРО...

Свобода давно не там, где ее ищут

Свобода давно не там, где ее ищут

Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.

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