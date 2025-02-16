Названы время и место встречи Путина и Трампа: что известно о возможных переговорах

Переговоры Путина и Трампа могут состояться до 28 февраля Фото: Официальный сайт Президента РФ 11,6 тыс прочтений Вчера Встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может состояться в конце февраля.
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