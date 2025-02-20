Как дождаться пенсии: кто и когда сможет выйти на пенсию по новым правилам – график поможет разобраться Ольга БезродняяВ России люди привыкли уже к тому, что пенсионная реформа отодвинула срок выхода на пенсию, и по этому поводу возникает много недопонимания – кто и когда отправится на пенсию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии