Как дождаться пенсии: кто и когда сможет выйти на пенсию по новым правилам – график поможет разобраться Ольга БезродняяВ России люди привыкли уже к тому, что пенсионная реформа отодвинула срок выхода на пенсию, и по этому поводу возникает много недопонимания – кто и когда отправится на пенсию.