«Сопротивление бесполезно! Бандеровцы, сдавайтесь!» – Хакеры взломали укроТВ

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Ирина
Не было сомнения,что Россия во всем презвошла мировых лидеров
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7 час.
Ирина
даже и хакеры у нас лучшие.
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7 час.
Ирина
Мы превзошли мировые державы во многом,хотя с нами воюют 56 долбанутых стран. Россия победит,пусть уроды не сомневаются ни отечественные,ни иностранные.
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7 час.

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