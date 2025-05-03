ДТП с наездом на подростка на квадроцикле во Всеволожском районе Ленобласти

Ребенок доставлен в лечебное учреждение в тяжелом состоянии 2 мая в 15:40 у дома 167 по Левобережной улице в садоводческом массиве «Северная Самарка» 23-летний водитель, управляя каршеринговым автомобилем «Соллер Атлант», совершил столкновение с выехавшим слева с 6-й Левобережной улицы 12-летним подростком, управлявшим квадроциклом «Wels Evo.