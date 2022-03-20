Переход Мбаппе может обойтись «Реалу» в 80 млн евро с учетом подписного бонуса

«Реал» потратит крупную сумму на Килиана Мбаппе, хоть он и перейдет из «ПСЖ» бесплатно. По данным Marca, мадридскому клубу придется потратить около 80 миллионов евро на переход французского нападающего.
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