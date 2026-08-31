Картинки, открытки, поздравления — неповторимые и классные, те самые, советские из детства. Отправьте на 1 Сентября учителям и родителям, школьникам и студентам, бывшим одноклассникам и однокурсникам! советская открытка с 1 Сентября, фото: соцсети1 Сентября — едва ли не единственный праздник в СССР, на котором советская бумажная промышленность не делала годовую выручку и не улетала в Карловы Вары.