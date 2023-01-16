Военнослужащие ВВО на Сахалине учатся поражать воздушные цели на полевых тренажёрах ПЗРК «Игла»

Следующим этапом подготовки военнослужащих подразделений ПВО на Сахалине станет практическое уничтожение воздушных целей, роль которых будут выполнять осветительные мины, выпущенные из 120-мм миномёта «Сани».
Популярные статьи
- Первый канал убрал "идиота" после реакции камчатцев на неприятную шутку Якубовича
- Экипажи истребителей Су-35С ВКС России отработали патрулирование и прикрытие самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации в зоне специальной операции
- "Хотелки запредельные у вас": пикантная история женщины "разлетелась" в соцсетях
Свежие комментарии