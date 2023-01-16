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Военнослужащие ВВО на Сахалине учатся поражать воздушные цели на полевых тренажёрах ПЗРК «Игла»

Военнослужащие ВВО на Сахалине учатся поражать воздушные цели на полевых тренажёрах ПЗРК «Игла»

Следующим этапом подготовки военнослужащих подразделений ПВО на Сахалине станет практическое уничтожение воздушных целей, роль которых будут выполнять осветительные мины, выпущенные из 120-мм миномёта «Сани».

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