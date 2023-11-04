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  • Ильдус Мамлеев
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Россия ответит на появление американских истребителей F-35 в Британии

Россия ответит на появление американских истребителей F-35 в Британии

Будут приняты все необходимые меры военно-технического характера – Грушко.Россия не оставит без внимания передислокацию на Британские острова американских ударных истребителей F-35, в возможностях которых присутствует и способность быть носителями ядерных зарядов.

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