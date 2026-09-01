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Аргументы и Факты

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Путин объяснил, почему РФ не бьет по представителям киевского режима

Путин объяснил, почему РФ не бьет по представителям киевского режима

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия сохраняет необходимость взаимодействовать с представителями украинской стороны для обсуждения мирного урегулирования конфликта.

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