МИД КНР: Пекин не поставлял оружие ни одной стороне конфликта на Украине

Пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Пекин заявил протест американским властям после одностороннего введения экономических санкций в адрес китайских компаний, которые якобы поставляли России военные технологии, передает ТАСС.
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