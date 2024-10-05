Скотланд-Ярд обвинили в сокрытии домогательств миллиардера аль-Файеда

Скотланд-Ярд обвинили в том, что коррумпированные сотрудники полиции помогали миллиардеру, экс-владельцу универмага Harrods Мохамеду Аль-Файеду преследовать его подчиненных и скрывать сексуальные домогательства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии