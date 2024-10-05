Политика как он...
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Политика как она есть

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Скотланд-Ярд обвинили в сокрытии домогательств миллиардера аль-Файеда

Скотланд-Ярд обвинили в сокрытии домогательств миллиардера аль-Файеда

Скотланд-Ярд обвинили в том, что коррумпированные сотрудники полиции помогали миллиардеру, экс-владельцу универмага Harrods Мохамеду Аль-Файеду преследовать его подчиненных и скрывать сексуальные домогательства.

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