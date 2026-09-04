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У взломавших платформу Hugging Face ИИ-агентов был «менталитет толпы»

У взломавших платформу Hugging Face ИИ-агентов был «менталитет толпы»

«Менталитет толпы» появился у ИИ-агентов OpenAI, взломавших платформу Hugging Face во время тестирования в мае, об этом 4 сентября пишет обозреватель The New York Times и соведущий технологического подкаста Hard Fork Кевин Руз.

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