Рогов: Сырский предал родину, как генерал Власов, перешедший на сторону нацистов

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский является предателем родины. Руководитель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сравнил его с генералом Андреем Власовым, который во время Великой отечественной войны перешел на сторону врага, передает РИА Новости.