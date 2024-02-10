Рогов: Сырский предал родину, как генерал Власов, перешедший на сторону нацистов

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский является предателем родины. Руководитель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сравнил его с генералом Андреем Власовым, который во время Великой отечественной войны перешел на сторону врага, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии