Елочка, зажгись В Бобруйске прошло шествие Дедов Морозов и Снегурочек.

16 декабря 2024 года прошло шествие Дедов Морозов и Снегурочек. К праздничному мероприятию присоединились руководство города,представители трудовых коллективов,творческие объединения,организации и предприятия.
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