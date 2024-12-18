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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Елочка, зажгись В Бобруйске прошло шествие Дедов Морозов и Снегурочек.

Елочка, зажгись В Бобруйске прошло шествие Дедов Морозов и Снегурочек.

16 декабря 2024 года прошло шествие Дедов Морозов и Снегурочек. К праздничному мероприятию присоединились руководство города,представители трудовых коллективов,творческие объединения,организации и предприятия.

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