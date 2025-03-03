Председатель Следственного комитета России запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту мошеннических действий при реконструкции филармонии в Тамбовской области

В средствах массовой информации сообщается о направлении Председателю СК России обращения врио главы Тамбовской области, в котором содержится просьба разобраться в ситуации, сложившейся в связи с длительной реконструкцией филармонии.
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