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Зверев стал фаворитом US Open после вылета Алькараса. Шелтон – 2-й у букмекеров, Тиафу – 3-й, Хачанов – 4-й

Букмекеры обновили котировки на итоги US Open. Ранее в 1/4 финала вылетел Карлос Алькарас – испанец считался главным претендентом на титул на протяжении всего турнира.

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