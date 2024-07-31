В ХАМАС заявили, что убийство Хании согласовано Израилем с США

TASS/EPA/ATEF SAFADI Ответственность за убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании лежит на Израиле, который согласовал атаку с Вашингтоном, заявил в беседе с РИА Новости представитель ХАМАС в Ливане Махмуд Тах.
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