В ХАМАС заявили, что убийство Хании согласовано Израилем с США

TASS/EPA/ATEF SAFADI Ответственность за убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании лежит на Израиле, который согласовал атаку с Вашингтоном, заявил в беседе с РИА Новости представитель ХАМАС в Ливане Махмуд Тах.