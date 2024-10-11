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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Колорадо» забрал Кяхкенена с драфта отказов. «Виннипег» летом подписал с вратарем контракт на 1 млн долларов

В межсезонье 28-летний вратарь подписал контракт с «Виннипегом» на 1 год с зарплатой – 1 миллион долларов.

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