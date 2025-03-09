Замгендиректора медиагруппы «Россия сегодня», член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил, что война президента США Дональда Трампа с либеральной повесткой в США и в Европе приведет к смене европейских элит, враждебных России.
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