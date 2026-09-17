"За пределами восприятия": Делягин разнёс речь Набиуллиной после новости о ключевой ставке. По пунктам

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% – и казалось бы, этим уже никого не удивишь. Но когда Михаил Делягин взялся разбирать речь Эльвиры Набиуллиной по пунктам, выяснилось: в официальных формулировках регулятора кроется нечто такое, что не поддаётся логике.