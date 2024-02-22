NRP: мощные морские бури дают водным растениям больше удобрений

Ученые из Института морских исследований Нидерландов (NIOZ) выяснили, что усиление штормов из-за изменения климата может принести большую пользу водорослям, обогатив водную растительность азотными удобрениями.
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