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NRP: мощные морские бури дают водным растениям больше удобрений

NRP: мощные морские бури дают водным растениям больше удобрений

Ученые из Института морских исследований Нидерландов (NIOZ) выяснили, что усиление штормов из-за изменения климата может принести большую пользу водорослям, обогатив водную растительность азотными удобрениями.

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