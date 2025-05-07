LVT и SPC: в чем разница?

Выбор напольного покрытия — важный шаг в создании комфортного и стильного интерьера. Современный рынок предлагает массу вариантов, среди которых особое место занимают LVT (элитная виниловая плитка) и SPC (каменно-пластиковый композит).
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