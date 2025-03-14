В России раскрыли тайный замысел ЕС по Украине

Вопреки тому, что лидеры стран Евросоюза поддержали идею 30-дневного перемирия, которое обсуждалось в ходе переговоров Украины и США в Джидде, ЕС не отступил от плана продолжить поддерживать вооруженное противостояние с Россией.
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