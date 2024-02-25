AC: Байден послал Европе сигнал, поддержав кандидатуру Рютте на пост главы НАТО

Президент США Джо Байден поддержал кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО, тем самым послав странам Восточной Европы сигнал о необходимости "сбавить тон".
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