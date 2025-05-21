Русская весна
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Русская весна

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«Вообще не беспокоит», — Трамп о наращивании российских войск у границы Норвегии и Финляндии (ВИДЕО)

«Вообще не беспокоит», — Трамп о наращивании российских войск у границы Норвегии и Финляндии (ВИДЕО)

Президента США Дональда Трампа «не беспокоят» сообщения о том, что Россия увеличивает свою группировку у финской и норвежской границ.

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Комментарии
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Eduard
Трамп,что за всё на Змле беспокоится должен? Почемунто нас Россию не беспокоит мексиканская миграция!
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17 час.
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