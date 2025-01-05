А Крым вообще армянский (с)

Николай Кочергин

Армяне появились на Кавказе в ранние Средние века. Их предки -шумеры жили на Ближнем Востоке. Были одним из цивилизованных народов. Были рослые, белокожие, светлоглазые - арии. Затем их вытеснили семиты, частично с ними смешавшись. Предкам армян пришлось уйти в Кавказские горы. Там им пришлось вести длительные войны с коренными народами гор: дикими племенами полулюдей-полуобезьян (неандертальцев), у которых отсутствовала членораздельная речь, был. избыточный волосяной покров и темный цвет кожи. Они смешались и с ними. Поэтому много армян имеет темный цвет кожи и избыточную волосатость.