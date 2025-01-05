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А Крым вообще армянский (с)

А Крым вообще армянский (с)

Когда Армения была культурной столицей мира. Делала открытия в математике и астрономии. Учителя изъяли флаги у учеников-выходцев из Армении, теперь на них ополчилась армянская диаспора и лысая шелупонь по имени Владимир Погосян (Бывший помощник советника президента Армении по национальной безопасности) В школе №7 города Ессентуки была дискотека.

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Комментарии
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Николай Кочергин
Армяне появились на Кавказе в ранние Средние века. Их предки -шумеры жили на Ближнем Востоке. Были одним из цивилизованных  народов. Были рослые, белокожие, светлоглазые - арии. Затем их вытеснили семиты, частично с ними смешавшись. Предкам армян пришлось уйти в Кавказские горы. Там им пришлось вести длительные войны с коренными народами гор: дикими племенами полулюдей-полуобезьян (неандертальцев), у которых отсутствовала членораздельная речь, был. избыточный волосяной покров и темный цвет кожи. Они смешались и с ними. Поэтому много армян имеет темный цвет кожи и избыточную волосатость.
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1 час.
Николай Кочергин
Заселение Крыма армянами (как и русскими, евреями, молдаванами, сербами, румынами и др.), началось в период русско-турецких войн (18-19 вв) при Екатерине 2, по мере высвобождения этих территорий от турок.
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1 час.
zoubova
Вообще армян пора подвинуть  домой,в Армению.Уж ооочень их много и в Московской области тоже.
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1 час.

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