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«Неймару я сказал: «Ты закончился как футболист». Роналду пробегал 8 км за игру со скоростью более 25 км/ч, у него не было травм за год работы со мной». Жезуш о возрасте игроков

Новый главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш порассуждал о возрасте футболистов. – Есть ли вероятность увидеть Родриго Мору и Жеовани Кенду в составе команды? – Это два молодых игрока, как и многие другие.

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