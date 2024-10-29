Яичница может вызвать рак

Употребление жареных яиц может повысить риск возникновения проблем с сердцем и рака. Длительное воздействие температур выше 160 °C может привести к выбросу химических веществ, которые связаны с воспалением и утолщением артерий.
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