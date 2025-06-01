Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ сводки СВО

1 293 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Самбур
    Хуйня полнаяУкраинцы показали...
  • Е Пронина
    да,прошла инфа, что запускались из фур,управлялись дистанционно,вопрос кто беспилотники туда разместил,без ми6 не обо...Удар по базам стр...
  • Tatyana Gridchina
    Ну да, ну да, всё сами... и спутники у них есть и дальнобойные ракеты...BBC: Удары по рос...

Нужно ли возродить производство контейнерных комплексов «Калибр-К»?

Нужно ли возродить производство контейнерных комплексов «Калибр-К»?

Как уже отмечалось ранее, единственным существенным «недостатком» российских крылатых ракет «Калибр» по сравнению с американскими «Томагавками» является некоторый дефицит их носителей, которые могут произвести одновременный залп.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх