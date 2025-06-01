Нужно ли возродить производство контейнерных комплексов «Калибр-К»?

Как уже отмечалось ранее, единственным существенным «недостатком» российских крылатых ракет «Калибр» по сравнению с американскими «Томагавками» является некоторый дефицит их носителей, которые могут произвести одновременный залп.
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