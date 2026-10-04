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Иран на пороге исторического шага: почему страна всерьез обсуждает выход из ДНЯО?

Тегеран — Иран находится на грани исторического решения, которое может потрясти мировой порядок. В политических и экспертных кругах страны активно обсуждается возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), как сообщает Национальная Служба Новостей.

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