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Аргументы недели

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Эскалация ради деэскалации: почему удары по гражданской инфраструктуре Украины должны стать неизбежным ответом на вражеский террор в нашем тылу

Эскалация ради деэскалации: почему удары по гражданской инфраструктуре Украины должны стать неизбежным ответом на вражеский террор в нашем тылу

Удары ВСУ по российским гражданским и экономическим объектам — это не хаотичные акты отчаяния, а продуманная стратегия многовекторного давления.

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