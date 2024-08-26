В США задержали гражданина Венгрии из-за закупок для ВПК России

Правоохранительные органы США задержали гражданина Венгрии Бенса Хорвата в аэропорту Сан-Франциско по обвинению в нарушении санкций из-за поставок американских технологий военно-промышленному комплексу (ВПК) России.
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