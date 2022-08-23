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В Тюмени в День Государственного флага сотрудники УВМ вручили российские паспорта

В стенах музея УМВД России по Тюменской области состоялось торжественное мероприятие. В День Государственного флага флага пять бывших граждан Украины, Луганской и Донецкой народных республик получили долгожданный российский паспорт.

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