Тест на IQ, у вас низкий интеллект, если вы не пройдете: сколько арбузов на рисунке?

Проверьте, на высоте ли ваш IQ! фото: мультфильм «Ну, погоди!», выпуск № 5, режиссер Вячеслав КотеночкинРазгадывание загадок, отбусивание ребусов и тестирование тестов — это не бессмысленное головотяпство, а отличное упражнение для мозга, сообщает издание Jagran Josh, выложившее эту задачку.