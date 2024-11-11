Пушков: Польша и Британия не помешают планам Трампа по урегулированию на Украине

Планы Польши создать вместе с Великобританией и Францией блок, чтобы помешать усилиям Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, вряд ли увенчаются успехом, если избранный президент США останется верен своим обещаниям и убеждениям.
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