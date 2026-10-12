Минэнерго РФ и США ведут переговоры о поставках дизтоплива

Российские и американские ведомства и компании уже ведут переговоры о поставках дизельного топлива. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в интервью ИС «Вести».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Выкормыши" Чубай...
- Названа возможная...
- T МИД РФ: голосован...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым