Новое правительство Нидерландов отказалось от азотной политики

Национальная программа развития сельских районов Нидерландов (NPLG) в области политики по сокращению выбросов азота отменена новым голландским правительством, передал 4 сентября канал NOS со ссылкой на собственные источники.
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