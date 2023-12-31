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Чехия заявила, что ее помощь Украине соответствует нормам международного права

Чехия заявила, что ее помощь Украине соответствует нормам международного права

Прага выступила с заявлением о том, что ее помощь киевской стороне соответствует нормам международного права.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
Вот они ошибки второй мировой войны и вылезли. Ну и стоило оставлять чехословаков в живых? Нет! Сейчас гибнут наши ребята из-за нацистов.
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13 час.
Ural Karahanow
Чехию вместе с населением освободить от возможности помогать убийцам мирных русских людей и нерусских тоже.
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6 час.
ВБ
Владимир Бурцев
Давайте дома освободим сами себя от наивности. Хватит, уже на освобождали не только чехию, но и всю европу. Кагда уже в голову перестанут лезть дурные мысли.
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1 час.

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