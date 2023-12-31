Чехия заявила, что ее помощь Украине соответствует нормам международного права

Natalia Ivanova Вот они ошибки второй мировой войны и вылезли. Ну и стоило оставлять чехословаков в живых? Нет! Сейчас гибнут наши ребята из-за нацистов.

Ural Karahanow Чехию вместе с населением освободить от возможности помогать убийцам мирных русских людей и нерусских тоже.