© Johanna Geron/ReutersЕвропейский союз (ЕС) не ставил перед собой задачу «мешать» или «конкурировать» с инициативами президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.
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