Что делать, если вы с ребенком встретили змею на природе: первая помощь при змеином укусе

Встреча со змеей на природе может быть опасной, особенно если она укусит человека. Если вы находитесь с ребенком в такой ситуации, то важно знать, как оказать первую помощь при змеином укусе.
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