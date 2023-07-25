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Что делать, если вы с ребенком встретили змею на природе: первая помощь при змеином укусе

Что делать, если вы с ребенком встретили змею на природе: первая помощь при змеином укусе

Встреча со змеей на природе может быть опасной, особенно если она укусит человека. Если вы находитесь с ребенком в такой ситуации, то важно знать, как оказать первую помощь при змеином укусе.

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