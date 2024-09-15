У фигуранта дела экс-замминистра обороны Иванова нашли апартаменты возле Кремля

Апартаменты в историческом особняке возле Кремля обнаружены у обвиняемого во взяточничестве предпринимателя Сергея Бородина, который является фигурантом дела бывшего замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова.
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