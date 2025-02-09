Танкер «Koala» под флагом Антигуа и Барбуды подал сигнал бедствия в порту Усть-Луга Ленинградской области.
Россия подвергается массированной атаке на Балтике
Комментарии
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Владимир Балаев
Бритты честно заслуживают "Орешника", если они и дальше так яро продолжать будут, то осознают что живут прямо под огромной опасностью, не понарошечной к которой давно привыкли...
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15 час.
Валерьян Смогловский
У. Нас. Как всегда.как. БЫ. Чего
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13 час.
ВС
Валерьян Смогловский
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13 час.
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