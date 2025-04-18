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Царьград

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Банки придумали хитрый способ, как заработать на людях с плохой кредитной историей

Банки придумали хитрый способ, как заработать на людях с плохой кредитной историей

Банки зарабатывают на людях с плохой кредитной историей, утверждает финансовый аналитик Беляев. "Банки используют МФО и заёмщиков с плохой кредитной историей, рассчитывая, что таким образом у них появится хоть какой-то шанс получить прибыль", - считает он.

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Алексей Рогожин
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